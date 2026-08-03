Украина никогда не вступит в НАТО, заявил Залужный

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"Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в нее не вступим", — цитирует его украинское издание "Страна.ua".