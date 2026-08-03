Украина никогда не вступит в НАТО, заявил Залужный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
- Залужный считает, что НАТО останется в нынешнем виде и будет долго переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня России.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, заявил экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный на общем совещании послов в Киеве.
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"Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в нее не вступим", — цитирует его украинское издание "Страна.ua".
Он также крайне негативно оценил возможности военного блока.
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"Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня России", — резюмировал Залужный.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
В конце февраля президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.
По мнению американского лидера, именно стремление присоединиться к альянсу привело страну к военному конфликту.
Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.