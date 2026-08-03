"Украина обречена". В Киеве выступили с тревожным предупреждением

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"Зима будет тяжелой для Украины: энергетическому сектору по-прежнему необходимо около 650 миллионов евро до начала отопительного сезона. <…> Хотя мне больно думать о будущих страданиях миллионов людей в моей стране, я должна подчеркнуть, что никакая помощь, направленная на энергетическую инфраструктуру, не принесет реальных результатов, пока продолжается конфликт. <…> Украинcкое население обречено", — написала она.