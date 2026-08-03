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"Украина обречена". В Киеве выступили с тревожным предупреждением - РИА Новости, 03.08.2026
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22:13 03.08.2026
"Украина обречена". В Киеве выступили с тревожным предупреждением

Мендель: грядущая зима будет тяжелой для Украины

© REUTERS / Gleb GaranichПоследствия удара в Киеве
Последствия удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Последствия удара в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила о критической ситуации с теплоснабжением в Украине грядущей зимой.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х предупредила украинцев о критической ситуации с теплоснабжением грядущей зимой.
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"Зима будет тяжелой для Украины: энергетическому сектору по-прежнему необходимо около 650 миллионов евро до начала отопительного сезона. <…> Хотя мне больно думать о будущих страданиях миллионов людей в моей стране, я должна подчеркнуть, что никакая помощь, направленная на энергетическую инфраструктуру, не принесет реальных результатов, пока продолжается конфликт. <…> Украинcкое население обречено", — написала она.
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В июле глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что жители Украины предстоящей зимой будут сидеть без тепла и электроэнергии днями и неделями в случае новых повреждений объектов энергетики.
Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков в конце марта порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января объявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
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