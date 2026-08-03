Рейтинг@Mail.ru
"В течение пары недель". На Западе сделали внезапное заявление об Украине - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 03.08.2026
"В течение пары недель". На Западе сделали внезапное заявление об Украине

Журналист Мате: Украина может лишиться выхода к морю

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский журналист Аарон Мате заявил, что Украина может стать страной, не имеющей выхода к морю.
  • По мнению журналиста, российские сухопутные войска наступают, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина может стать страной, не имеющей выхода к морю, заявил канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х.
«
"В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине
Вчера, 15:33
Журналист также подчеркнул, что если сторонники опосредованной войны считают это "победой", то, возможно, они не преследуют интересы Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
"Это нападение!" Сегодняшняя выходка Киева шокировала журналиста
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала