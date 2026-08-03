Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский журналист Аарон Мате заявил, что Украина может стать страной, не имеющей выхода к морю.
- По мнению журналиста, российские сухопутные войска наступают, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина может стать страной, не имеющей выхода к морю, заявил канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х.
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"В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю", — написал он.
Журналист также подчеркнул, что если сторонники опосредованной войны считают это "победой", то, возможно, они не преследуют интересы Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.