СМИ: украинским мужчинам за рубежом усложнили получение консульских услуг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом необходимо предоставить военно-учетный документ в электронной форме для получения консульских услуг.
- Постановление внедряет механизм автоматической постановки на воинский учет граждан Украины, находящихся за границей, без прохождения военно-врачебной комиссии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские мужчины, находящиеся за рубежом, не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов, также для них вводится механизм автоматической постановки на воинский учет, пишет в понедельник украинское издание "Судебно-юридическая газета".
"Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за совершением консульских действий, должны предоставить военно-учетный документ в электронной форме, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как сообщает издание, постановление фактически интегрирует проверку воинского учета в процедуру предоставления большинства консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Это означает, что актуальность данных в реестре и наличие действительного военно-учетного документа становятся необходимым условием для получения значительной части консульских услуг за границей.
По данным издания, постановление также внедряет механизм автоматической постановки на воинский учет граждан Украины, находящихся за границей. Как сообщает издание, если во время обращения в заграничное дипломатическое учреждение будет установлено, что сведения о лице отсутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, такое лицо может быть автоматически взято на воинский учет с формированием электронного военно-учетного документа. При этом такая постановка на воинский учет осуществляется без прохождения военно-врачебной комиссии.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.