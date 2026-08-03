Краткий пересказ от РИА ИИ Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом необходимо предоставить военно-учетный документ в электронной форме для получения консульских услуг.

Постановление внедряет механизм автоматической постановки на воинский учет граждан Украины, находящихся за границей, без прохождения военно-врачебной комиссии.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские мужчины, находящиеся за рубежом, не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов, также для них вводится механизм автоматической постановки на воинский учет, пишет в понедельник украинское издание "Судебно-юридическая газета".

"Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за совершением консульских действий, должны предоставить военно-учетный документ в электронной форме, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Как сообщает издание, постановление фактически интегрирует проверку воинского учета в процедуру предоставления большинства консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Это означает, что актуальность данных в реестре и наличие действительного военно-учетного документа становятся необходимым условием для получения значительной части консульских услуг за границей.

По данным издания, постановление также внедряет механизм автоматической постановки на воинский учет граждан Украины , находящихся за границей. Как сообщает издание, если во время обращения в заграничное дипломатическое учреждение будет установлено, что сведения о лице отсутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, такое лицо может быть автоматически взято на воинский учет с формированием электронного военно-учетного документа. При этом такая постановка на воинский учет осуществляется без прохождения военно-врачебной комиссии.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.