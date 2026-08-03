Украинские СМИ предупредили о массовом банкротстве фермерских хозяйств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проблемы с логистикой в украинских портах могут привести к массовому банкротству фермерских хозяйств на Украине.
- Из-за проблем с логистикой цены на зерновые культуры на Украине упали и, вероятнее всего, будут снижаться в дальнейшем.
- Глава украинского Национального банка Андрей Пышный заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Проблемы с логистикой в украинских портах могут привести к массовому банкротству фермерских хозяйств на Украине, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Украине может грозить массовое банкротство фермерских хозяйств… Запаса прочности у многих аграриев попросту нет, поэтому переждать до лучших времен смогут далеко не все", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из страны
1 августа, 19:48
По информации издания, из-за проблем с логистикой цены на зерновые культуры на Украине упали и, вероятнее всего, будут снижаться в дальнейшем.
"Селяне вынуждены будут продавать урожай в минус, как это было в 2022-2023 годах, когда немало фермеров за сезон не только не получили прибыли, но и накопили долги", - отмечает издание.
Глава украинского Национального банка Андрей Пышный 1 августа заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой. Ранее украинское издание "Экономическая правда" писало, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов.
Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.