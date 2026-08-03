Украинские СМИ предупредили о массовом банкротстве фермерских хозяйств

Краткий пересказ от РИА ИИ Проблемы с логистикой в украинских портах могут привести к массовому банкротству фермерских хозяйств на Украине.

Из-за проблем с логистикой цены на зерновые культуры на Украине упали и, вероятнее всего, будут снижаться в дальнейшем.

Глава украинского Национального банка Андрей Пышный заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Проблемы с логистикой в украинских портах могут привести к массовому банкротству фермерских хозяйств на Украине, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".

"Украине может грозить массовое банкротство фермерских хозяйств… Запаса прочности у многих аграриев попросту нет, поэтому переждать до лучших времен смогут далеко не все", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

По информации издания, из-за проблем с логистикой цены на зерновые культуры на Украине упали и, вероятнее всего, будут снижаться в дальнейшем.

"Селяне вынуждены будут продавать урожай в минус, как это было в 2022-2023 годах, когда немало фермеров за сезон не только не получили прибыли, но и накопили долги", - отмечает издание.

Глава украинского Национального банка Андрей Пышный 1 августа заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой. Ранее украинское издание "Экономическая правда" писало, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов.