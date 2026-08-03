Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергосистема Украины фрагментирована, а нефтеперерабатывающие заводы разрушены, заявила Юлия Мендель.
- За первые семь месяцев 2026 года были атакованы 37 АЗС группы "Нафтогаз".
- Это приводит к более длинным очередям, высоким ценам на топливо и трудностям с поиском работающих АЗС.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Энергосистема Украины фрагментирована, а нефтеперерабатывающие заводы разрушены, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Наша энергетическая система фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены, а ужасы на передовой продолжаются", - написала Мендель в своем аккаунте в социальной сети Х.
По ее словам, за первые семь месяцев 2026 года были атакованы 37 АЗС группы "Нафтогаз". Она отмечает, что некоторые из были отремонтированы, но остальные не работают. Для обычных украинцев это приводит к более длинным очередям, более высоким ценам на топливо и растущим трудностям с поиском работающих АЗС, поскольку энергетическая инфраструктура страны продолжает систематически разрушаться, указала она.
Мендель неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае 2026 года она была внесена в базу скандального украинского сайта "Миротворец".
Украинское издание Delo.ua сообщило в воскресенье, что сети АЗС на Украине начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50-100 литров на одного клиента.
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