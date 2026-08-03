СМИ: кадровые изменения в правительстве Украины вызваны подготовкой к зиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с необходимостью подготовки к тяжелой зиме, передает CNBC.
- Верховная рада утвердила 16 новых министров, а новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
- Украинские власти и эксперты готовятся к новой чрезвычайно тяжелой зиме, так как ситуация в энергетической инфраструктуре может стать серьезным испытанием.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Кадровые перестановки в правительстве Украины вызваны необходимостью подготовки к тяжелой зиме, передает канал CNBC со ссылкой на главу аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергея Кузана.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
"Действительно… главная задача обновленного кабинета министров – обеспечить полную готовность энергетической инфраструктуры и объектов безопасности к холодному времени года", - приводит слова Кузана CNBC на своем сайте.
Канал сообщает, что украинские власти, руководители предприятий, выпускающих беспилотники, и эксперты по национальной безопасности готовятся к новой чрезвычайно тяжелой зиме. По данным CNBC, ситуация в энергетической инфраструктуре может стать самым серьезным испытанием для Украины с 2022 года.
Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев сообщил в конце июля, что предстоящая зима на Украине станет самой сложной с 2022 года, энергосистема страны не справляется с нагрузкой. По его словам, объекты энергосистемы на Украине либо разрушены, либо существенно повреждены. Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News ранее заявил, что Украину может ждать очень тяжелая зима.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.