СМИ: кадровые изменения в правительстве Украины вызваны подготовкой к зиме

"Действительно… главная задача обновленного кабинета министров – обеспечить полную готовность энергетической инфраструктуры и объектов безопасности к холодному времени года", - приводит слова Кузана CNBC на своем сайте.

Канал сообщает, что украинские власти, руководители предприятий, выпускающих беспилотники, и эксперты по национальной безопасности готовятся к новой чрезвычайно тяжелой зиме. По данным CNBC, ситуация в энергетической инфраструктуре может стать самым серьезным испытанием для Украины с 2022 года.