Рейтинг@Mail.ru
СМИ: кадровые изменения в правительстве Украины вызваны подготовкой к зиме - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 03.08.2026
СМИ: кадровые изменения в правительстве Украины вызваны подготовкой к зиме

CNBC: кадровые перестановки в кабмине Украины вызваны подготовкой к тяжелой зиме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киев
Здание Верховной рады Украины в Киев - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с необходимостью подготовки к тяжелой зиме, передает CNBC.
  • Верховная рада утвердила 16 новых министров, а новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
  • Украинские власти и эксперты готовятся к новой чрезвычайно тяжелой зиме, так как ситуация в энергетической инфраструктуре может стать серьезным испытанием.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Кадровые перестановки в правительстве Украины вызваны необходимостью подготовки к тяжелой зиме, передает канал CNBC со ссылкой на главу аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергея Кузана.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Зеленский обратился к украинцам с неутешительным признанием
27 июля, 09:09
"Действительно… главная задача обновленного кабинета министров – обеспечить полную готовность энергетической инфраструктуры и объектов безопасности к холодному времени года", - приводит слова Кузана CNBC на своем сайте.
Канал сообщает, что украинские власти, руководители предприятий, выпускающих беспилотники, и эксперты по национальной безопасности готовятся к новой чрезвычайно тяжелой зиме. По данным CNBC, ситуация в энергетической инфраструктуре может стать самым серьезным испытанием для Украины с 2022 года.
Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев сообщил в конце июля, что предстоящая зима на Украине станет самой сложной с 2022 года, энергосистема страны не справляется с нагрузкой. По его словам, объекты энергосистемы на Украине либо разрушены, либо существенно повреждены. Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News ранее заявил, что Украину может ждать очень тяжелая зима.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Экс-премьер Украины рассказал, что делает Зеленский, чтобы не потерять пост
Вчера, 04:32
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей КорецкийТимур МиндичВерховная Рада УкраиныНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала