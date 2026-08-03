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На Украине предрекли рост темпов инфляции и девальвацию гривны - РИА Новости, 03.08.2026
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16:35 03.08.2026
На Украине предрекли рост темпов инфляции и девальвацию гривны

Забловский: Украину ждет рост темпов инфляции из-за проблем с портами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проблемы с отгрузкой продукции в украинских портах могут привести к росту инфляции и девальвации гривны, считает глава украинского совета предпринимателей при кабмине страны Андрей Забловский.
  • Из-за сложностей с морской логистикой экспорт продукции из Украины задерживается или временно приостанавливается.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рост темпов инфляции и девальвация гривны ждет Украину в случая продолжения проблем с отгрузкой продукции в украинских портах, считает глава украинского совета предпринимателей при кабмине страны Андрей Забловский.
По его словам, если порты еще месяц и более не смогут отгружать продукцию, экономика Украины начнет "сыпаться".
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"Может ухудшиться и без того "минусовое" торговое сальдо, ускориться инфляция, а также вырасти курс доллара", - приводит слова Забловского украинское издание "Страна.ua".
Глава украинского Национального банка Андрей Пышный 1 августа заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой. Ранее украинское издание "Экономическая правда" писало, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов.
Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
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