На Украине предрекли рост темпов инфляции и девальвацию гривны

Краткий пересказ от РИА ИИ Проблемы с отгрузкой продукции в украинских портах могут привести к росту инфляции и девальвации гривны, считает глава украинского совета предпринимателей при кабмине страны Андрей Забловский.

Из-за сложностей с морской логистикой экспорт продукции из Украины задерживается или временно приостанавливается.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рост темпов инфляции и девальвация гривны ждет Украину в случая продолжения проблем с отгрузкой продукции в украинских портах, считает глава украинского совета предпринимателей при кабмине страны Андрей Забловский.

По его словам, если порты еще месяц и более не смогут отгружать продукцию, экономика Украины начнет "сыпаться".

"Может ухудшиться и без того "минусовое" торговое сальдо, ускориться инфляция, а также вырасти курс доллара", - приводит слова Забловского украинское издание " Страна.ua ".

Глава украинского Национального банка Андрей Пышный 1 августа заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой. Ранее украинское издание "Экономическая правда" писало, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов.