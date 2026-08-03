Краткий пересказ от РИА ИИ
- American Thinker пишет, что украинский конфликт продолжается ради получения выгоды западными глобалистами.
- Издание отмечает, что таким образом западные лидеры хотят отвлечь своих граждан от инфляции.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинский конфликт продолжается только ради получения выгоды западными глобалистами, пишет American Thinker.
"Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти", — говорится в публикации.
"Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что таким образом западные лидеры хотят отвлечь своих граждан от инфляции, вызванной "Зеленым курсом", валютных манипуляций, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения.
Для них третья мировая война представляется чем-то вроде вишенки на торте под названием "новый миропорядок", пишет издание.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отказ Европы прекращать поддержку Киева после завершения конфликта означает стремление сохранить существующий политический режим на Украине. Комментируя позицию Евросоюза по переговорам вокруг украинского кризиса, он добавил, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Украину.
Для них третья мировая война представляется чем-то вроде вишенки на торте под названием "новый миропорядок", пишет издание.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отказ Европы прекращать поддержку Киева после завершения конфликта означает стремление сохранить существующий политический режим на Украине. Комментируя позицию Евросоюза по переговорам вокруг украинского кризиса, он добавил, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Украину.