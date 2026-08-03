Издание отмечает, что таким образом западные лидеры хотят отвлечь своих граждан от инфляции, вызванной "Зеленым курсом", валютных манипуляций, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения.



Для них третья мировая война представляется чем-то вроде вишенки на торте под названием "новый миропорядок", пишет издание.



Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отказ Европы прекращать поддержку Киева после завершения конфликта означает стремление сохранить существующий политический режим на Украине. Комментируя позицию Евросоюза по переговорам вокруг украинского кризиса, он добавил, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Украину.