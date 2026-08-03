Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил экс-главу МВД секретарем СНБО Украины вместо Умерова - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 03.08.2026 (обновлено: 14:51 03.08.2026)
Зеленский назначил экс-главу МВД секретарем СНБО Украины вместо Умерова

Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины вместо Умерова

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский назначил Игоря Клименко секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Ранее Зеленский предложил Клименко занять эту должность вместо Рустема Умерова и подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил экс-главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО), соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
В июле Зеленский заявил, что предложил Клименко занять должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова, сообщив, что указ о назначении уже готовится. Ранее в понедельник Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Умеров станет новым главой Службы внешней разведки Украины
Вчера, 14:07
"Назначить Клименко Игоря Владимировича секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Также на сайте опубликован указ о назначении Умерова главой службы внешней разведки Украины.
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Экс-премьер Украины рассказал, что делает Зеленский, чтобы не потерять пост
Вчера, 04:32
 
В миреУкраинаИгорь КлименкоРустем УмеровСергей КорецкийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала