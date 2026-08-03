Зеленский назначил экс-главу МВД секретарем СНБО Украины вместо Умерова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский назначил Игоря Клименко секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Ранее Зеленский предложил Клименко занять эту должность вместо Рустема Умерова и подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил экс-главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО), соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
В июле Зеленский заявил, что предложил Клименко занять должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова, сообщив, что указ о назначении уже готовится. Ранее в понедельник Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.
"Назначить Клименко Игоря Владимировича секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Также на сайте опубликован указ о назначении Умерова главой службы внешней разведки Украины.
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.