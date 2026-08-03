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В Житомирской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 03.08.2026
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14:22 03.08.2026 (обновлено: 14:25 03.08.2026)
В Житомирской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

В Житомирской области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ) Сергея Бовсуновского.
  • Похищение произошло вблизи Коростеня на блокпосту.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили в городе Коростень Житомирской области священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергея Бовсуновского, сообщает телеканал "Первый казацкий".
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили священника УПЦ вблизи Коростеня. Сегодня на блокпосту работники ТЦК похитили священнослужителя Овручской епархии УПЦ отца Сергея Бовсуновского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
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Утверждается, что священника удерживают в здании военкомата.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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