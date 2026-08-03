В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу в 12:10 по московскому времени.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, воздушная тревога была объявлена в 12.10 мск.
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