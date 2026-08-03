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Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, заявили в СВР - РИА Новости, 03.08.2026
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11:40 03.08.2026 (обновлено: 13:07 03.08.2026)
Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, заявили в СВР

СВР: в ЕС хотят использовать украинский народ как пушечное мясо в борьбе с РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сообщении СВР РФ говорится, что европейские лидеры продолжают вводить в заблуждение народ Украины, рассчитывая использовать его в противостоянии с Россией.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евробюрократы намерены и дальше дурить народ Украины, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией, сообщили в пресс-бюро СВР РФ.
По поступающей в СВР информации, европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы вступления Украины в Евросоюз.
"Вместе с тем евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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