Краткий пересказ от РИА ИИ
- В сообщении СВР РФ говорится, что европейские лидеры продолжают вводить в заблуждение народ Украины, рассчитывая использовать его в противостоянии с Россией.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евробюрократы намерены и дальше дурить народ Украины, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией, сообщили в пресс-бюро СВР РФ.
"Вместе с тем евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией", - говорится в сообщении.
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