Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали внезапное заявление об окончании конфликта с Россией - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 03.08.2026 (обновлено: 18:55 03.08.2026)
На Украине сделали внезапное заявление об окончании конфликта с Россией

"РБК-Украина": перспектив урегулирования конфликта в 2026 году почти нет

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве считают, что реальных перспектив мирного урегулирования конфликта в этом году почти нет, пишет "РБК-Украины".
  • Издание отмечает, что стороны находятся в поиске новых идей для урегулирования конфликта, и надежды возлагаются на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и потенциальную поездку в Москву.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Киеве сомневаются в возможности урегулирования конфликта до конца года, пишет "РБК-Украина".

"Реальных перспектив мирного урегулирования в этом году почти нет – такую оценку РБК-Украина на протяжении последних недель слышало от многих собеседников в украинской власти и зарубежных дипломатов", — говорится в публикации.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Произошедшее в Одессе поразило Мендель
Вчера, 08:33
Один из "украинских переговорщиков" заявил, что стороны находятся "в поиске новых идей, поскольку старые не работают", пишет издание. При этом добавляется, что надежды возлагаются на ожидаемый визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, а затем на их потенциальную поездку в Москву.

В конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
СМИ раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Европе
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала