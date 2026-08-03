Один из "украинских переговорщиков" заявил, что стороны находятся "в поиске новых идей, поскольку старые не работают", пишет издание. При этом добавляется, что надежды возлагаются на ожидаемый визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, а затем на их потенциальную поездку в Москву.



В конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.



Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.