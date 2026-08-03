По словам Макгрегора, украинские власти беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент.

"Если мы дадим им что-то, чтобы они продержались еще месяц-другой, половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. <…> Украина разрушена, с этой нацией покончено", — подчеркнул эксперт.