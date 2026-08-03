Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы могут прекратить существование как нация.
- По словам Макгрегора, если Украине окажут помощь, то половину средств украдут, и они окажутся на частных банковских счетах.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинцы могут прекратить существование как нация, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"И простая правда <…> в отношении Украины. Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать", — отметил он.
С режимом пора кончать: Украину готовят к земле
1 августа, 08:00
По словам Макгрегора, украинские власти беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент.
"Если мы дадим им что-то, чтобы они продержались еще месяц-другой, половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. <…> Украина разрушена, с этой нацией покончено", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, армия России за прошедшие сутки нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Бойцы продолжили и нанесение ударов по портам противника и морским судам, снабжающим киевский режим.
ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин.
Зима близко: Зеленский сбежал от возмездия
28 июля, 08:00