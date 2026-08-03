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"С нацией покончено". Случившееся на СВО потрясло полковника ВС США - РИА Новости, 03.08.2026
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07:06 03.08.2026 (обновлено: 07:07 03.08.2026)
"С нацией покончено". Случившееся на СВО потрясло полковника ВС США

Аналитик Макгрегор: украинцы могут перестать существовать как нация

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы могут прекратить существование как нация.
  • По словам Макгрегора, если Украине окажут помощь, то половину средств украдут, и они окажутся на частных банковских счетах.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинцы могут прекратить существование как нация, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"И простая правда <…> в отношении Украины. Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать", — отметил он.
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По словам Макгрегора, украинские власти беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент.
"Если мы дадим им что-то, чтобы они продержались еще месяц-другой, половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. <…> Украина разрушена, с этой нацией покончено", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, армия России за прошедшие сутки нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Бойцы продолжили и нанесение ударов по портам противника и морским судам, снабжающим киевский режим.
ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин.
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