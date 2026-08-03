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"Хорошие шансы". В Британии заявили о начале переломного момента на СВО - РИА Новости, 03.08.2026
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06:16 03.08.2026 (обновлено: 16:08 03.08.2026)
"Хорошие шансы". В Британии заявили о начале переломного момента на СВО

Аналитик Прауд: переломный момент на Украине может начаться с выборов во Франции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции.
  • По мнению Прауда, у Марин Ле Пен есть хорошие шансы победить, и это может иметь серьезные последствия для отношения Европы к конфликту на Украине.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции, в которых может победить Марин Ле Пен, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
"Думаю, переломный момент <…> принесут реальные выборы в отдельных странах, которые изменят баланс сил в этих странах. Начнется все в следующем году с президентских выборов во Франции. У Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине", — отметил он.
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При этом Прауд подчеркнул, что европейским странам не под силу поддерживать киевский режим длительное время.
"У России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочет его продолжать Украина. А у Европы ресурсы для поддержки Украины закончатся раньше, чем у России", — пояснил эксперт.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон уже не сможет в них участвовать, поскольку занимает пост главы государства второй срок подряд.
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