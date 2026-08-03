"Хорошие шансы". В Британии заявили о начале переломного момента на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции.

По мнению Прауда, у Марин Ле Пен есть хорошие шансы победить, и это может иметь серьезные последствия для отношения Европы к конфликту на Украине.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции, в которых может победить Марин Ле Пен, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире Переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции, в которых может победить Марин Ле Пен, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала

"Думаю, переломный момент <…> принесут реальные выборы в отдельных странах, которые изменят баланс сил в этих странах. Начнется все в следующем году с президентских выборов во Франции . У Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине", — отметил он.

При этом Прауд подчеркнул, что европейским странам не под силу поддерживать киевский режим длительное время.

"У России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочет его продолжать Украина. А у Европы ресурсы для поддержки Украины закончатся раньше, чем у России", — пояснил эксперт.