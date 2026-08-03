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В США заявили о парадоксальной ситуации в Одессе - РИА Новости, 03.08.2026
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04:52 03.08.2026 (обновлено: 16:01 03.08.2026)
В США заявили о парадоксальной ситуации в Одессе

Аналитик Джонсон: Россия может контролировать Украину, не завоевывая Одессу

© Фото : соцсетиВ Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : соцсети
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска могут контролировать Украину, не завоевывая ее черноморские порты.
  • По мнению Джонсона, это может приблизить окончание конфликта, так как США больше не смогут себе позволить его продолжение.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сегодня российские войска уже могут контролировать Украину, даже не завоевывая ее черноморские порты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Действительно. Достаточно просто все перекрыть, чтобы в нее ничего не входило и из нее ничего не выходило. То же самое и с Николаевом. Русские так и делают", — сказал он в ответ на реплику интервьюера, что России не нужно завоевывать Одессу, поскольку она может контролировать Украину и без этого.
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Таким образом, сегодня, по мнению Джонсона, наметились пути завершения конфликта.
"Я думаю, что теперь это значительно приблизит окончание конфликта, потому что мы подошли к моменту, когда США уже не смогут позволить себе продолжать его", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, армия России за прошедшие сутки нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Бойцы продолжили и нанесение ударов по портам противника и морским судам, снабжающим киевский режим.
ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин.
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