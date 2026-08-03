"Ускорили поражение". В США оценили результаты ударов по Украине

"В результате воздушных атак украинская экономика и ее инфраструктура будут разрушены. И одновременно русские будут последовательно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. Совершенно ясно, что <…> они возьмут под контроль весь Донбасс. <…> Думаю, ситуация движется именно в этом направлении. И я не вижу, как украинцы могут это переломить", — добавил профессор.