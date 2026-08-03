"Ускорили поражение". В США оценили результаты ударов по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские воздушные атаки ускоряют поражение Украины.
- Вместе с тем профессор отметил, что российские войска улучшают свое положение на поле боя.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Воздушные атаки России ускоряют поражение Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Помимо блокировки украинских портов в Черном море, российские воздушные атаки нацелены на самую разную инфраструктуру, на всевозможные объекты внутри Украины, где производятся беспилотники и военная техника. Российские удары приводят к закрытию заправок по всей Восточной Украине, из-за чего стало почти невозможно добраться на автомобиле из пункта А в пункт Б, потому что не стало топлива. Россияне наносят удары по железным дорогам, локомотивам и так далее. В итоге эта воздушная кампания, которую сейчас усиливает Россия, <…> ускоряет поражение Украины", — отметил он.
По словам Миршаймера, ВСУ не в состоянии противостоять напору российских войск на поле боя.
"В результате воздушных атак украинская экономика и ее инфраструктура будут разрушены. И одновременно русские будут последовательно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. Совершенно ясно, что <…> они возьмут под контроль весь Донбасс. <…> Думаю, ситуация движется именно в этом направлении. И я не вижу, как украинцы могут это переломить", — добавил профессор.
По данным Минобороны, армия России за прошедшие сутки нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Бойцы продолжили и нанесение ударов по портам противника и морским судам, снабжающим киевский режим.
ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин.
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