США нечего объявить по лицензиям на ракеты для Patriot, заявил Уитакер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенным Штатам пока нечего объявить по вопросу выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
- Президент США Дональд Трамп отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Соединенным Штатам пока нечего объявить в вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
"Мы работает над этим. И, знаете, сегодня утром нам не о чем объявить", - сказал он в эфире телеканала Fox News.