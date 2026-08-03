США нечего объявить по лицензиям на ракеты для Patriot, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Соединенным Штатам пока нечего объявить в вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Мы работает над этим. И, знаете, сегодня утром нам не о чем объявить", - сказал он в эфире телеканала Fox News.