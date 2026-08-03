Рейтинг@Mail.ru
США нечего объявить по лицензиям на ракеты для Patriot, заявил Уитакер - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 03.08.2026
США нечего объявить по лицензиям на ракеты для Patriot, заявил Уитакер

Уитакер: США нечего объявить по выдаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенным Штатам пока нечего объявить по вопросу выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
  • Президент США Дональд Трамп отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Соединенным Штатам пока нечего объявить в вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
"Мы работает над этим. И, знаете, сегодня утром нам не о чем объявить", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Пентагон подписал соглашения для увеличения выпуска ракет Patriot и THAAD
Вчера, 15:40
 
В миреКиевСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала