В Белгородской области человек погиб, два пострадали при ударе дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородском округе в результате удара дрона ВСУ по машине один человек погиб, двое получили ранения.
- Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения в Белгородском округе в результате удара дрона ВСУ по машине, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Уточняется, что в поселке Октябрьский дрон ударил по автомобилю, в результате женщина, находившаяся в машине, скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, раненных мужчину и женщину транспортируют в областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
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