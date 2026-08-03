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В Белгородской области человек погиб, два пострадали при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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23:01 03.08.2026 (обновлено: 23:04 03.08.2026)
В Белгородской области человек погиб, два пострадали при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области человек погиб, два пострадали при ударе дрона по машине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородском округе в результате удара дрона ВСУ по машине один человек погиб, двое получили ранения.
  • Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения в Белгородском округе в результате удара дрона ВСУ по машине, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
"️В Белгородском округе от атаки ВСУ один человек погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в поселке Октябрьский дрон ударил по автомобилю, в результате женщина, находившаяся в машине, скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, раненных мужчину и женщину транспортируют в областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
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