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Северный флот провел учения в Баренцевом море - РИА Новости, 03.08.2026
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05:05 03.08.2026
Северный флот провел учения в Баренцевом море

Северный флот провел учения по уничтожению корабельных группировок

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Северного флота Адмирал Головко из акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы Северного флота провели учение по уничтожению корабельных группировок условного противника в Баренцевом море.
  • В учении были задействованы фрегат «Адмирал Головко», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и береговой ракетный комплекс «Бастион», а также другие силы, включая авиацию.
  • Экипажи выполнили стрельбы различными типами крылатых ракет, включая «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит».
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Разнородные силы Северного флота (СФ) провели учение по уничтожению корабельных группировок условного противника в Баренцевом море, нанеся комбинированный ракетный удар крылатыми ракетами "Калибр", "Вулкан", "Оникс" и "Гранит", сообщили в пресс-службе Северного флота.
"На Северном флоте состоялось учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря", - говорится в сообщении.
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По данным флота, в учении были задействованы корабельная ударная группа в составе фрегата "Адмирал Головко" и ракетного крейсера "Маршал Устинов", а также береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион".
"На отдельных этапах к учению были привлечены противолодочный самолет Ту-142, бомбардировщики Су-24м, палубные истребители МиГ-29к, а также ракетоносцы Ту-22М3 и самолет заправщик Ил-78", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что экипаж фрегата "Адмирал Головко" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр", а экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" - крылатой ракетой "Вулкан". Ракетный дивизион БРК "Бастион" береговых войск Северного флота выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Оникс" из позиционного района на полуострове Рыбачий, добавили в пресс-службе. В развитие успеха атомный подводный ракетный крейсер "Орел", находившийся в подводном положении, также выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами "Гранит" по данной мишенной позиции, отметили во флоте.
"Район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации", - подчеркнули в пресс-службе.
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