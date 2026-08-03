Участки для голосования на выборах откроют в Шереметьево и Жуковском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский» откроют избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму.
- В Московской области подготовлены стационарные и передвижные избирательные участки, а также резервные пункты на случай внештатных ситуаций.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму откроют в аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский", сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
"Что касается аэропортов - в этом году заявку на организацию участков подали "Шереметьево" и "Жуковский". Требуется перекрепиться в аэропорт через "Мобильного избирателя". Но у нас уже несколько лет работает дистанционное электронное голосование - можно отдать голос через "Госуслуги" из любой точки России", - сказал Березкин 360.ru.
В издании уточнили, что в Московской области подготовлены стационарные и передвижные избирательные участки, а также резервные пункты на случай внештатных ситуаций.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.