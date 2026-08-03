Рейтинг@Mail.ru
Участки для голосования на выборах откроют в Шереметьево и Жуковском - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
19:25 03.08.2026
Участки для голосования на выборах откроют в Шереметьево и Жуковском

Участки для голосования на выборах в Госдуму откроют в Шереметьево и Жуковском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский» откроют избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму.
  • В Московской области подготовлены стационарные и передвижные избирательные участки, а также резервные пункты на случай внештатных ситуаций.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму откроют в аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский", сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
"Что касается аэропортов - в этом году заявку на организацию участков подали "Шереметьево" и "Жуковский". Требуется перекрепиться в аэропорт через "Мобильного избирателя". Но у нас уже несколько лет работает дистанционное электронное голосование - можно отдать голос через "Госуслуги" из любой точки России", - сказал Березкин 360.ru.
В издании уточнили, что в Московской области подготовлены стационарные и передвижные избирательные участки, а также резервные пункты на случай внештатных ситуаций.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Россияне смогут проголосовать в генконсульстве в Анталье на выборах в ГД
Вчера, 13:52
 
Выборы в Государственную думуШереметьево (аэропорт)Аэропорт "Жуковский"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала