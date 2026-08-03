Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Ингушетии, считал его колдуном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сунжа расстреляли из огнестрельного оружия 52-летнего местного жителя, который от полученных ранений умер на месте.
- Стрелявший мужчина считал потерпевшего колдуном, который навел порчу на его брата, и решил разобраться с "виновником".
- Задержаны трое подозреваемых, двое из которых участвовали в нападении, а третий ждал в машине; все трое ранее были судимы.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Мужчина считал колдуном жителя Ингушетии, по подозрению в убийстве которого его задержали, и думал, что тот навел порчу на его брата, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Двадцать девятого июля республиканское следственное управление СК РФ сообщало, что неизвестный в частном доме в городе Сунжа произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя, который от полученных ранений скончался на месте. Стрелявший скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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"По имеющимся данным, стрелявший мужчина считал, что потерпевший является колдуном и навел порчу и сглаз на его брата. Недавно состояние его брата ухудшилось, и он решил разобраться с "виновником" этого", — сказал собеседник агентства.
В понедельник в СУСК проинформировали о задержании троих подозреваемых. По информации регионального МВД, непосредственно в нападении участвовали двое мужчин, третий ждал их в машине. Все трое ранее были судимы, стрелявший – за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Использованный при совершении преступления пистолет они разобрали и выбросили в реку, но правоохранители нашли все его составные части.