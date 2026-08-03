Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Ингушетии, считал его колдуном

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Мужчина считал колдуном жителя Ингушетии, по подозрению в убийстве которого его задержали, и думал, что тот навел порчу на его брата, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"По имеющимся данным, стрелявший мужчина считал, что потерпевший является колдуном и навел порчу и сглаз на его брата. Недавно состояние его брата ухудшилось, и он решил разобраться с "виновником" этого", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в СУСК проинформировали о задержании троих подозреваемых. По информации регионального МВД, непосредственно в нападении участвовали двое мужчин, третий ждал их в машине. Все трое ранее были судимы, стрелявший – за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Использованный при совершении преступления пистолет они разобрали и выбросили в реку, но правоохранители нашли все его составные части.