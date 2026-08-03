Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Ингушетии, считал его колдуном - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 03.08.2026 (обновлено: 15:13 03.08.2026)
Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Ингушетии, считал его колдуном

Подозреваемый в убийстве жителя Ингушетии обвинял его в наведении порчи на брата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Сунжа расстреляли из огнестрельного оружия 52-летнего местного жителя, который от полученных ранений умер на месте.
  • Стрелявший мужчина считал потерпевшего колдуном, который навел порчу на его брата, и решил разобраться с "виновником".
  • Задержаны трое подозреваемых, двое из которых участвовали в нападении, а третий ждал в машине; все трое ранее были судимы.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Мужчина считал колдуном жителя Ингушетии, по подозрению в убийстве которого его задержали, и думал, что тот навел порчу на его брата, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Двадцать девятого июля республиканское следственное управление СК РФ сообщало, что неизвестный в частном доме в городе Сунжа произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя, который от полученных ранений скончался на месте. Стрелявший скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
«

"По имеющимся данным, стрелявший мужчина считал, что потерпевший является колдуном и навел порчу и сглаз на его брата. Недавно состояние его брата ухудшилось, и он решил разобраться с "виновником" этого", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в СУСК проинформировали о задержании троих подозреваемых. По информации регионального МВД, непосредственно в нападении участвовали двое мужчин, третий ждал их в машине. Все трое ранее были судимы, стрелявший – за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Использованный при совершении преступления пистолет они разобрали и выбросили в реку, но правоохранители нашли все его составные части.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Снятие "страшной порчи" обернулось для жительницы Севастополя кражей
29 апреля, 10:19
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала