Уровень воды в реке Тура в Тюмени начал снижаться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень воды в реке Тура в Тюмени снизился на сантиметр и достиг 895 сантиметров.
- Паводок также наблюдается на реке Тавда в селе Нижняя Тавда, где уровень воды составляет 945 сантиметров.
- Уровень воды в реке Пышма у села Богандинское за сутки поднялся на 11 сантиметров и достиг 610 сантиметров.
ТЮМЕНЬ, 3 авг – РИА Новости. Вода в реке Тура на территории Тюмени, где наблюдается сильный паводок, за сутки снизилась на сантиметр, и на утро понедельника опустилась до отметки в 895 сантиметров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее в Тюменской области из-за сильного паводка на реке Тура был введен режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе.
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"Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. На сегодня гидропост показывает 895 сантиметров", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
По данным чат-бота "Паводок. Инфо", на утро 2 августа уровень воды в Туре достиг 896 сантиметров (плюс четыре сантиметра к предыдущему дню), на утро понедельника — 895 сантиметров, это выше отметки опасного явления на 45 сантиметров.
Моор отметил, что паводок наблюдается также на реке Тавда в селе Нижняя Тавда - там уровень воды находится на отметке 945 сантиметров (уровень "опасное явление" не достигнут). Река Пышма у села Богандинское за сутки прибыла еще на 11 сантиметров - до 610 сантиметров, что выше отметки неблагоприятного явления на десять сантиметров. Однако, по словам Моора, судя по отметкам выше по течению в Свердловской области, рост скоро прекратится.