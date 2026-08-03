Уровень воды в реке Тура в Тюмени начал снижаться

Вода в реке Тура на территории Тюмени пошла на спад

Вода в реке Тура на территории Тюмени пошла на спад

© РИА Новости Вода в реке Тура на территории Тюмени пошла на спад

Краткий пересказ от РИА ИИ Уровень воды в реке Тура в Тюмени снизился на сантиметр и достиг 895 сантиметров.

Паводок также наблюдается на реке Тавда в селе Нижняя Тавда, где уровень воды составляет 945 сантиметров.

Уровень воды в реке Пышма у села Богандинское за сутки поднялся на 11 сантиметров и достиг 610 сантиметров.

ТЮМЕНЬ, 3 авг – РИА Новости. Вода в реке Тура на территории Тюмени, где наблюдается сильный паводок, за сутки снизилась на сантиметр, и на утро понедельника опустилась до отметки в 895 сантиметров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее в Тюменской области из-за сильного паводка на реке Тура был введен режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе.

« "Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. На сегодня гидропост показывает 895 сантиметров", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".

По данным чат-бота "Паводок. Инфо", на утро 2 августа уровень воды в Туре достиг 896 сантиметров (плюс четыре сантиметра к предыдущему дню), на утро понедельника — 895 сантиметров, это выше отметки опасного явления на 45 сантиметров.