В Туве пятеро членов ОПГ получили сроки за вымогательство и разбой

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Туве приговорил пятерых жителей Кызыла к длительным срокам лишения свободы за вымогательство и разбой.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил предыдущий приговор, посчитав, что действия обвиняемых были переквалифицированы на менее тяжкие статьи.

При повторном рассмотрении Кызылский городской суд назначил организаторам преступной группы по девять лет лишения свободы, а исполнителям — по восемь лет.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Суд в Туве приговорил к длительным срокам лишения свободы пятерых жителей Кызыла, которые в составе организованной группы занимались вымогательством и разбоем, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.

В прокуратуре отметили, что ранее Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по кассационному представлению прокурора республики отменил приговор Кызылского городского суда от 31 мая 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Тувы. Так как посчитал, что суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции переквалифицировали их действия на менее тяжкие статьи и исключили создание организованной группы.

При повторном рассмотрении Кызылский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой и вымогательстве.

"Суд назначил двум организаторам преступной группы – по девять лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Двум исполнителям разбойного нападения – по восемь лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2019 года четверо местных жителей республики создали устойчивую организованную группу, к деятельности которой привлекли своего знакомого. Их целью стало установление криминального контроля над деятельностью одного из руководителей строительной организации.

Для реализации преступного умысла соучастники разработали план запугивания и совершили на потерпевшего разбойное нападение, в ходе которого применили к нему насилие, опасное для жизни и здоровья.

Этим же приговором суда еще один местный житель признан виновным в совершении вымогательства.

Судом установлено, что в период с сентября по декабрь 2019 года мужчина, используя прямые угрозы физической расправы в отношении двух потерпевших и их близких родственников, вымогал у них более 1,2 миллиона рублей.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.