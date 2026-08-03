В Туве пятеро членов ОПГ получили сроки за вымогательство и разбой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Туве приговорил пятерых жителей Кызыла к длительным срокам лишения свободы за вымогательство и разбой.
- Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил предыдущий приговор, посчитав, что действия обвиняемых были переквалифицированы на менее тяжкие статьи.
- При повторном рассмотрении Кызылский городской суд назначил организаторам преступной группы по девять лет лишения свободы, а исполнителям — по восемь лет.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Суд в Туве приговорил к длительным срокам лишения свободы пятерых жителей Кызыла, которые в составе организованной группы занимались вымогательством и разбоем, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
В прокуратуре отметили, что ранее Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по кассационному представлению прокурора республики отменил приговор Кызылского городского суда от 31 мая 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Тувы. Так как посчитал, что суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции переквалифицировали их действия на менее тяжкие статьи и исключили создание организованной группы.
При повторном рассмотрении Кызылский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой и вымогательстве.
"Суд назначил двум организаторам преступной группы – по девять лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Двум исполнителям разбойного нападения – по восемь лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ноябре 2019 года четверо местных жителей республики создали устойчивую организованную группу, к деятельности которой привлекли своего знакомого. Их целью стало установление криминального контроля над деятельностью одного из руководителей строительной организации.
Для реализации преступного умысла соучастники разработали план запугивания и совершили на потерпевшего разбойное нападение, в ходе которого применили к нему насилие, опасное для жизни и здоровья.
Этим же приговором суда еще один местный житель признан виновным в совершении вымогательства.
Судом установлено, что в период с сентября по декабрь 2019 года мужчина, используя прямые угрозы физической расправы в отношении двух потерпевших и их близких родственников, вымогал у них более 1,2 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.