СК установил личность туриста, погибшего у Авачинского вулкана на Камчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У подножия Авачинского вулкана на Камчатке погиб 39-летний турист из Москвы.
- Трагедия произошла 3 августа на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом.
- Следственный комитет организовал доследственную проверку.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг – РИА Новости. Погибшим у подножия Авачинского вулкана на Камчатке туристом оказался 39-летний житель Москвы, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Камчатскому краю.
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"Место жительства – город Москва, возраст 39 лет", - рассказали в ведомстве.
Как ранее сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, трагедия произошла 3 августа. Гид, сопровождавший группу, сообщил в службу 112, что одному из туристов внезапно стало плохо на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом. На помощь выдвинулись спасатели, находившиеся на Авачинском перевале, и группа Камчатского спасательного центра.
Спасти туриста не удалось. Следственный комитет организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи с участием судмедэксперта осмотрели тело погибшего, видимых следов насильственной смерти не обнаружено.