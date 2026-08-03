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СК установил личность туриста, погибшего у Авачинского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 03.08.2026
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10:41 03.08.2026
СК установил личность туриста, погибшего у Авачинского вулкана на Камчатке

СК: туристом, погибшим у вулкана на Камчатке, оказался 39-летний москвич

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У подножия Авачинского вулкана на Камчатке погиб 39-летний турист из Москвы.
  • Трагедия произошла 3 августа на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом.
  • Следственный комитет организовал доследственную проверку.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг – РИА Новости. Погибшим у подножия Авачинского вулкана на Камчатке туристом оказался 39-летний житель Москвы, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Камчатскому краю.
«
"Место жительства – город Москва, возраст 39 лет", - рассказали в ведомстве.
Как ранее сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, трагедия произошла 3 августа. Гид, сопровождавший группу, сообщил в службу 112, что одному из туристов внезапно стало плохо на маршруте между экструзией Верблюд и Авачинским приютом. На помощь выдвинулись спасатели, находившиеся на Авачинском перевале, и группа Камчатского спасательного центра.
Спасти туриста не удалось. Следственный комитет организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи с участием судмедэксперта осмотрели тело погибшего, видимых следов насильственной смерти не обнаружено.
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ПроисшествияМоскваРоссияКамчатский крайСергей ЛебедевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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