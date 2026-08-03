СК установил личность туриста, погибшего у Авачинского вулкана на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг – РИА Новости. Погибшим у подножия Авачинского вулкана на Камчатке туристом оказался 39-летний житель Москвы, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Камчатскому краю.

"Место жительства – город Москва, возраст 39 лет", - рассказали в ведомстве.

Спасти туриста не удалось. Следственный комитет организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи с участием судмедэксперта осмотрели тело погибшего, видимых следов насильственной смерти не обнаружено.