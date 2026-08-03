Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
- Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 345 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 345-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства". - добавили в ведомстве.
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