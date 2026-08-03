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ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 03.08.2026
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12:15 03.08.2026 (обновлено: 12:45 03.08.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
  • Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 345 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 345-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства". - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДоброполье (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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