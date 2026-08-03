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Миграционный кризис в США был похож на произошедшее в Сеуте, заявил Трамп - РИА Новости, 03.08.2026
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22:30 03.08.2026
Миграционный кризис в США был похож на произошедшее в Сеуте, заявил Трамп

Трамп: миграционный кризис в США был похож на произошедшее в испанской Сеуте

© AP Photo / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что миграционный кризис в стране был похож на ситуацию в испанской Сеуте, где прибыли десятки тысяч нелегалов.
  • Трамп утверждает, что при демократах и Джо Байдене в США впустили 25 миллионов человек.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миграционный кризис в стране был похож на произошедшее в испанской Сеуте, куда прибыли десятки тысяч нелегалов, при этом подобное в Соединенных Штатах может повториться.
"Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 миллионов человек при демократах и Джо Байдене (бывший президент США - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
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Американский лидер утверждает, что ситуация может повториться, если на выборные должности допустят "сумасшедших" из оппозиционной партии, склоняющихся к "левой" идеологии.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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