Миграционный кризис в США был похож на произошедшее в Сеуте, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что миграционный кризис в стране был похож на ситуацию в испанской Сеуте, где прибыли десятки тысяч нелегалов.

Трамп утверждает, что при демократах и Джо Байдене в США впустили 25 миллионов человек.

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миграционный кризис в стране был похож на произошедшее в испанской Сеуте, куда прибыли десятки тысяч нелегалов, при этом подобное в Соединенных Штатах может повториться.

"Когда я увидел то, что произошло в Испании , я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 миллионов человек при демократах и Джо Байдене (бывший президент США - ред.)", - сказал Трамп журналистам.

Американский лидер утверждает, что ситуация может повториться, если на выборные должности допустят "сумасшедших" из оппозиционной партии, склоняющихся к "левой" идеологии.