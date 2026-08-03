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Трамп заявил, что хочет дать Ирану все шансы заключить договоренность с США - РИА Новости, 03.08.2026
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21:51 03.08.2026

Трамп заявил, что хочет дать Ирану все шансы заключить договоренность с США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет дать Ирану все возможные шансы заключить договоренность с Соединенными Штатами перед тем, как перейти к более жестким мерам.
  • США отложили эскалацию в Иране на фоне опасений, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению сокращающихся запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет дать Ирану все возможные шансы заключить договоренность с Соединенными Штатами перед тем, как перейти к более жестким мерам.
Газета Wall Street Journal в июле сообщала, что США отложили эскалацию в Иране на фоне опасений, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению сокращающихся запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.
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"Я хочу дать им (Ирану - ред.) все возможные шансы перед тем, как обезглавить их", - заявил Трамп в ответ на вопрос об отмене массированных ударов по Ирану.
Американский лидер добавил, что на данный момент трудно реализовать планы, которые Вашингтон подготовил и которые по-прежнему остаются в силе. По словам Трампа, он гордится тем, что всегда дает людям шанс.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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