Трамп заявил, что хочет дать Ирану все шансы заключить договоренность с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет дать Ирану все возможные шансы заключить договоренность с Соединенными Штатами перед тем, как перейти к более жестким мерам.

США отложили эскалацию в Иране на фоне опасений, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению сокращающихся запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет дать Ирану все возможные шансы заключить договоренность с Соединенными Штатами перед тем, как перейти к более жестким мерам.

Газета Wall Street Journal в июле сообщала, что США отложили эскалацию в Иране на фоне опасений, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению сокращающихся запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.

"Я хочу дать им (Ирану - ред.) все возможные шансы перед тем, как обезглавить их", - заявил Трамп в ответ на вопрос об отмене массированных ударов по Ирану.

Американский лидер добавил, что на данный момент трудно реализовать планы, которые Вашингтон подготовил и которые по-прежнему остаются в силе. По словам Трампа, он гордится тем, что всегда дает людям шанс.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.