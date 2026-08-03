Трамп признался, что не очень любит сенат США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп признался, что ему многое не нравится в сенате.
- Глава Белого дома выразил недовольство республиканским большинством из-за нежелания отменять правило обструкции («филибастер»).
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не очень любит верхнюю палату американского конгресса.
"Многое в сенате мне не нравится, если честно, но я не хочу его упразднять", - сказал Трамп журналистам.
Глава Белого дома в июле назвал верхнюю палату американского конгресса гиблым местом, куда стоит отправлять законодательные инициативы, чтобы они "умерли". Трамп также выражал недовольство лидером республиканского большинства, сенатором Джоном Тьюном.
Причиной недовольства главы Белого дома стало нежелание республиканского большинства отменять правило обструкции, известное как "филибастер", согласно которому любая законодательная инициатива может быть заблокирована, если на предварительном голосовании не наберет 60 из 100 голосов.