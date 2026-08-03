Трамп признался, что не очень любит сенат США

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не очень любит верхнюю палату американского конгресса.

Причиной недовольства главы Белого дома стало нежелание республиканского большинства отменять правило обструкции, известное как "филибастер", согласно которому любая законодательная инициатива может быть заблокирована, если на предварительном голосовании не наберет 60 из 100 голосов.