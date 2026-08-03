Трамп настаивает, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили вандалы

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на решение прокуратуры о закрытии уголовного дела о вандализме, заявил, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили злоумышленники.

Он подчеркнул, что прокурор столичного округа Колумбия Дженин Пирро, прекратившая соответствующее уголовное дело, совершила ошибку. По словам Трампа, причиной для отказа от обвинений стала позиция суда, который якобы яростно мешал прокуратуре.

Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.