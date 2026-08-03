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Трамп настаивает, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили вандалы - РИА Новости, 03.08.2026
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21:47 03.08.2026
Трамп настаивает, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили вандалы

Трамп настаивает, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили злоумышленники

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили злоумышленники.
  • Прокурор столичного округа Колумбия Дженин Пирро закрыла уголовное дело о вандализме, что, по словам Трампа, было ошибкой.
  • После ремонта покрытие пруда позеленело, что потребовало дополнительных работ, и Трамп обвинил в этом вандалов.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на решение прокуратуры о закрытии уголовного дела о вандализме, заявил, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили злоумышленники.
"Это был вандализм", - заявил Трамп журналистам.
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Он подчеркнул, что прокурор столичного округа Колумбия Дженин Пирро, прекратившая соответствующее уголовное дело, совершила ошибку. По словам Трампа, причиной для отказа от обвинений стала позиция суда, который якобы яростно мешал прокуратуре.
Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.
Позже прокуратура прекратила дело, указав, что повреждение достопримечательности стало результатом неправильной установки, выполненной подрядчиком Atlantic Industrial Coatings (AIC), а также спешки с завершением проекта перед мероприятиями, связанными с празднованием 250-летия Америки.
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