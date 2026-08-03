Трамп не указал законопроект о санкциях против России важным для принятия

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп назвал законопроект Save America Act наиболее важным для принятия американским сенатом.

Трамп не упомянул законопроект о санкциях против РФ во время выступления перед журналистами.

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник не указал законопроект о санкциях и вторичных пошлинах против России в качестве наиболее важного для принятия американским сенатом.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер прокомментировал необходимость скорейшего принятия законопроекта Save America Act об усилении мер борьбы с нарушениями при голосовании.

"Я считаю, что нет ничего более важного, чем Save America Act", - заявил Трамп , говоря о законопроекте.

Глава Белого дома при этом не упомянул законопроект о санкциях против РФ , который также в настоящее время находится на рассмотрении в верхней палате конгресса.