Трамп не указал законопроект о санкциях против России важным для принятия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал законопроект Save America Act наиболее важным для принятия американским сенатом.
- Трамп не упомянул законопроект о санкциях против РФ во время выступления перед журналистами.
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник не указал законопроект о санкциях и вторичных пошлинах против России в качестве наиболее важного для принятия американским сенатом.
Во время выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер прокомментировал необходимость скорейшего принятия законопроекта Save America Act об усилении мер борьбы с нарушениями при голосовании.
"Я считаю, что нет ничего более важного, чем Save America Act", - заявил Трамп, говоря о законопроекте.
Глава Белого дома при этом не упомянул законопроект о санкциях против РФ, который также в настоящее время находится на рассмотрении в верхней палате конгресса.
Трамп также подчеркнул, что сенаторам следует остаться в Вашингтоне после начала летнего перерыва в работе после седьмого августа, если законопроект не будет принят до этого времени.
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