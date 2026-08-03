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Трамп не указал законопроект о санкциях против России важным для принятия - РИА Новости, 03.08.2026
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21:45 03.08.2026
Трамп не указал законопроект о санкциях против России важным для принятия

Трамп не указал закон о санкциях против России важным для принятия в сенате

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал законопроект Save America Act наиболее важным для принятия американским сенатом.
  • Трамп не упомянул законопроект о санкциях против РФ во время выступления перед журналистами.
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник не указал законопроект о санкциях и вторичных пошлинах против России в качестве наиболее важного для принятия американским сенатом.
Во время выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер прокомментировал необходимость скорейшего принятия законопроекта Save America Act об усилении мер борьбы с нарушениями при голосовании.
"Я считаю, что нет ничего более важного, чем Save America Act", - заявил Трамп, говоря о законопроекте.
Глава Белого дома при этом не упомянул законопроект о санкциях против РФ, который также в настоящее время находится на рассмотрении в верхней палате конгресса.
Трамп также подчеркнул, что сенаторам следует остаться в Вашингтоне после начала летнего перерыва в работе после седьмого августа, если законопроект не будет принят до этого времени.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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