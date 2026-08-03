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Нефтяные компании слишком много зарабатывают, считает Трамп - РИА Новости, 03.08.2026
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21:39 03.08.2026
Нефтяные компании слишком много зарабатывают, считает Трамп

Трамп: нефтяные компании слишком много зарабатывают

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп считает, что нефтяные компании зарабатывают слишком много денег.
  • Президент США призвал компании снизить цены на бензин после того, как ситуация с Ираном стабилизируется, полагая, что это приведет к падению цен на нефть.
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Нефтяные компании слишком много зарабатывают, убежден американский президент Дональд Трамп.
"Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron - слишком много. ExxonMobil - слишком много, слишком много денег", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что недоволен сложившейся ситуацией, призвал компании снизить цены на бензин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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