Нефтяные компании слишком много зарабатывают, считает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп считает, что нефтяные компании зарабатывают слишком много денег.
- Президент США призвал компании снизить цены на бензин после того, как ситуация с Ираном стабилизируется, полагая, что это приведет к падению цен на нефть.
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Нефтяные компании слишком много зарабатывают, убежден американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что недоволен сложившейся ситуацией, призвал компании снизить цены на бензин.
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