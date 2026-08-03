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Трамп рассказал, что убивает Европу - РИА Новости, 03.08.2026
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21:38 03.08.2026
Трамп рассказал, что убивает Европу

Трамп: энергетика и нелегальная миграция убивают Европу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетика убивают Европу.
  • Трамп призвал остановить нелегальную миграцию, отметив, что она является огромной проблемой для Европы.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Нелегальная миграция убивает Европу, предупредил президент США Дональд Трамп.
"Две вещи убивают Европу. Номер один - иммиграция. Номер два - энергетика", - заявил Трамп журналистам.
Он призвал остановить нелегальную миграцию.
"Иммиграция - огромная проблема для Европы. Вы пускаете многих людей, которые во многих случаях не станут вам помогать", - сказал Трамп.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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В миреЕвропаСеутаСШАДональд ТрампНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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