Трамп рассказал, что убивает Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетика убивают Европу.
- Трамп призвал остановить нелегальную миграцию, отметив, что она является огромной проблемой для Европы.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Нелегальная миграция убивает Европу, предупредил президент США Дональд Трамп.
Он призвал остановить нелегальную миграцию.
"Иммиграция - огромная проблема для Европы. Вы пускаете многих людей, которые во многих случаях не станут вам помогать", - сказал Трамп.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.