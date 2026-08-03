Трамп ожидает хороших отношений с новым британским премьером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп считает, что у него будут хорошие отношения с новым британским премьером Энди Бернемом.
- Он уточнил, что не собирается указывать Бернему, как управлять Британией.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его отношения с новым британским премьером Энди Бернемом будут "очень хорошими".
"Я думаю, у нас будут очень хорошие отношения. Посмотрим", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Он уточнил, что не собирается указывать Бернему, как управлять Великобританией, но при этом отметил проблему нелегальной миграции в Европе.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Бернем пообещал ему начать добычу нефти в Северном море. До этого он неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти. Сам премьер впоследствии заявлял, что в разговоре с Трампом занял прагматичную позицию по этому вопросу.