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Трамп ожидает хороших отношений с новым британским премьером - РИА Новости, 03.08.2026
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21:38 03.08.2026
Трамп ожидает хороших отношений с новым британским премьером

Трамп считает, что его отношения с Бернемом будут очень хорошими

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп считает, что у него будут хорошие отношения с новым британским премьером Энди Бернемом.
  • Он уточнил, что не собирается указывать Бернему, как управлять Британией.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его отношения с новым британским премьером Энди Бернемом будут "очень хорошими".
"Я думаю, у нас будут очень хорошие отношения. Посмотрим", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Он уточнил, что не собирается указывать Бернему, как управлять Великобританией, но при этом отметил проблему нелегальной миграции в Европе.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Бернем пообещал ему начать добычу нефти в Северном море. До этого он неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти. Сам премьер впоследствии заявлял, что в разговоре с Трампом занял прагматичную позицию по этому вопросу.
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