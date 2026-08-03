Переговоры США с Ираном продолжаются прямо сейчас, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Ираном продолжаются.
- Он назвал продолжающиеся контакты большим делом.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Ираном продолжаются.
"Они идут прямо сейчас", - заявил Трамп журналистам.
Как заявил американский лидер, продолжающиеся контакты являются "большим делом". "Мы ведем переговоры", - подчеркнул он.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.