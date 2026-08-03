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Переговоры США с Ираном продолжаются прямо сейчас, утверждает Трамп - РИА Новости, 03.08.2026
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21:17 03.08.2026
Переговоры США с Ираном продолжаются прямо сейчас, утверждает Трамп

Трамп: переговоры США и Ирана продолжаются прямо сейчас

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Ираном продолжаются.
  • Он назвал продолжающиеся контакты большим делом.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Ираном продолжаются.
"Они идут прямо сейчас", - заявил Трамп журналистам.
Как заявил американский лидер, продолжающиеся контакты являются "большим делом". "Мы ведем переговоры", - подчеркнул он.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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