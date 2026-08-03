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Трамп заявил, что подробности переговоров с Ираном скоро станут известны - РИА Новости, 03.08.2026
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21:10 03.08.2026 (обновлено: 21:15 03.08.2026)
Трамп заявил, что подробности переговоров с Ираном скоро станут известны

Трамп: подробности переговоров с Ираном станут известны сегодня или завтра

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что подробности переговоров с Ираном станут известны сегодня или завтра.
  • Президент США заявил, что процесс переговоров не является "слишком сложным".
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подробности переговоров с Ираном станут известны сегодня или завтра.
Во время мероприятия в Овальном кабинете президента спросили, на каком этапе сейчас находятся переговоры с республикой.
"Что ж, вы узнаете об этом сегодня или завтра. Я имею в виду, что они, так или иначе, пройдут достаточно быстро", - ответил Трамп.
Он также заявил, что процесс переговоров не является "слишком сложным".
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