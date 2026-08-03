Трамп заявил, что подробности переговоров с Ираном скоро станут известны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что подробности переговоров с Ираном станут известны сегодня или завтра.
- Президент США заявил, что процесс переговоров не является "слишком сложным".
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подробности переговоров с Ираном станут известны сегодня или завтра.
Во время мероприятия в Овальном кабинете президента спросили, на каком этапе сейчас находятся переговоры с республикой.
"Что ж, вы узнаете об этом сегодня или завтра. Я имею в виду, что они, так или иначе, пройдут достаточно быстро", - ответил Трамп.
Он также заявил, что процесс переговоров не является "слишком сложным".