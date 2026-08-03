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Трамп заявил, что посредники просили США не наносить удары по Ирану - РИА Новости, 03.08.2026
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21:09 03.08.2026
Трамп заявил, что посредники просили США не наносить удары по Ирану

Трамп: посредники на Ближнем Востоке просили США не наносить удары по Ирану

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что посредники на Ближнем Востоке просили США не наносить удары по Ирану.
  • По словам Трампа, Иран и другие страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, выразили нежелание подвергнуться атаке и проявили готовность к переговорам.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что посредники на Ближнем Востоке просили США не наносить удары по Ирану.
"(Это была бы - ред.) крупнейшая атака со времен Второй мировой войны, очень крупная. А потом они (Иран - ред.), а также позвонили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Многие позвонили. Я не хочу использовать слово "умоляли", но некоторые, в частности Иран, не хотели, чтобы по ним наносили удар, и они сказали, что хотят поговорить", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
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