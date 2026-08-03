Трамп заявил, что посредники просили США не наносить удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что посредники на Ближнем Востоке просили США не наносить удары по Ирану.
- По словам Трампа, Иран и другие страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, выразили нежелание подвергнуться атаке и проявили готовность к переговорам.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что посредники на Ближнем Востоке просили США не наносить удары по Ирану.
"(Это была бы - ред.) крупнейшая атака со времен Второй мировой войны, очень крупная. А потом они (Иран - ред.), а также позвонили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Многие позвонили. Я не хочу использовать слово "умоляли", но некоторые, в частности Иран, не хотели, чтобы по ним наносили удар, и они сказали, что хотят поговорить", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.