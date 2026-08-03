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Трамп считает, что у Ирана остался последний шанс заключить договор с США - РИА Новости, 03.08.2026
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21:06 03.08.2026 (обновлено: 22:09 03.08.2026)
Трамп считает, что у Ирана остался последний шанс заключить договор с США

Трамп: у Ирана остался последний шанс заключить договоренность с США

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана остается последний шанс заключить договоренность с Соединенными Штатами.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Ирана остается последний шанс заключить договоренность с Соединенными Штатами.
"Это последний шанс... Это их последняя возможность подписать хороший документ", - сказал Трамп журналистам.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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