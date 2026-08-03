Трамп считает, что у Ирана остался последний шанс заключить договор с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана остается последний шанс заключить договоренность с Соединенными Штатами.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Ирана остается последний шанс заключить договоренность с Соединенными Штатами.
"Это последний шанс... Это их последняя возможность подписать хороший документ", - сказал Трамп журналистам.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.