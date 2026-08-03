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Конфликт США и Ирана проходит очень хорошо, утверждает Трамп - РИА Новости, 03.08.2026
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21:03 03.08.2026
Конфликт США и Ирана проходит очень хорошо, утверждает Трамп

Трамп утверждает, что конфликт США и Ирана проходит очень и очень хорошо

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном проходит "очень и очень хорошо".
  • Подробностей такой оценки президент США не привел.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана якобы проходит "очень и очень хорошо".
"У нас сейчас конфликт с Ираном, и он идет очень хорошо, очень и очень хорошо", - сказал Трамп в ходе мероприятия Белом доме.
Подробностей такой оценки президент не привел, но напомнил, что у США был конфликт и с Венесуэлой, который, по его словам, также прошел "очень хорошо".
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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