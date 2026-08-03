Конфликт США и Ирана проходит очень хорошо, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп утверждает, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном проходит "очень и очень хорошо".

Подробностей такой оценки президент США не привел.

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана якобы проходит "очень и очень хорошо".

"У нас сейчас конфликт с Ираном , и он идет очень хорошо, очень и очень хорошо", - сказал Трамп в ходе мероприятия Белом доме.

Подробностей такой оценки президент не привел, но напомнил, что у США был конфликт и с Венесуэлой, который, по его словам, также прошел "очень хорошо".