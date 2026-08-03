Конфликт США и Ирана проходит очень хорошо, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп утверждает, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном проходит "очень и очень хорошо".
- Подробностей такой оценки президент США не привел.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана якобы проходит "очень и очень хорошо".
Подробностей такой оценки президент не привел, но напомнил, что у США был конфликт и с Венесуэлой, который, по его словам, также прошел "очень хорошо".
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.