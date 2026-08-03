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США ведут переговоры с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 03.08.2026
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18:34 03.08.2026 (обновлено: 18:38 03.08.2026)
США ведут переговоры с Ираном, заявил Трамп

Трамп: США ведут переговоры с Ираном, несмотря на заявления из Тегерана

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном, несмотря на заявления Тегерана об отсутствии диалога.
  • Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры напрямую с США не ведутся.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты, несмотря на заявления Тегерана об отсутствии диалога, ведут переговоры с Ираном.
Ранее в понедельник представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры напрямую с США не ведутся.
"Они (Иран - ред.) просят о встрече... начинаются переговоры, новые раунды запланированы на ближайшее время, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят, и имеют дело только с Оманом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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