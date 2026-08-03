США ведут переговоры с Ираном, заявил Трамп

"Они (Иран - ред.) просят о встрече... начинаются переговоры, новые раунды запланированы на ближайшее время, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят, и имеют дело только с Оманом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.