США ведут переговоры с Ираном, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном, несмотря на заявления Тегерана об отсутствии диалога.
- Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры напрямую с США не ведутся.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты, несмотря на заявления Тегерана об отсутствии диалога, ведут переговоры с Ираном.
Ранее в понедельник представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры напрямую с США не ведутся.
"Они (Иран - ред.) просят о встрече... начинаются переговоры, новые раунды запланированы на ближайшее время, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят, и имеют дело только с Оманом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.