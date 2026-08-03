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Компания Трампа начала продавать ускоренный доступ к его постам, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2026
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13:03 03.08.2026
Компания Трампа начала продавать ускоренный доступ к его постам, пишут СМИ

CNBC: компания Трампа запустила платный сервис в социальной сети Truth Social

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям в социальной сети Truth Social.
  • Аккаунт президента Трампа является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в социальной сети Truth Social, сообщает телеканал CNBC.
"Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе", - собщает телеканал.
Аккаунт президента является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков. Семья Трампа также остается крупнейшим акционером компании, управляющей Truth Social.
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