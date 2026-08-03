Компания Трампа начала продавать ускоренный доступ к его постам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям в социальной сети Truth Social.
- Аккаунт президента Трампа является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в социальной сети Truth Social, сообщает телеканал CNBC.
"Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе", - собщает телеканал.
Аккаунт президента является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков. Семья Трампа также остается крупнейшим акционером компании, управляющей Truth Social.