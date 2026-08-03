Трамп отказался говорить про сообщения о выводе войск из Бахрейна и Кувейта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о выводе американских сил из Кувейта и Бахрейна.
- "Я не хочу это комментировать", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о выводе американских сил из Кувейта и Бахрейна.
"Я не хочу это комментировать", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Так он ответил на просьбу журналистки прокомментировать сообщения о том, что США выводят войска из Кувейта и Бахрейна.
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