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Трамп отказался говорить про сообщения о выводе войск из Бахрейна и Кувейта - РИА Новости, 03.08.2026
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01:34 03.08.2026 (обновлено: 01:55 03.08.2026)
Трамп отказался говорить про сообщения о выводе войск из Бахрейна и Кувейта

Трамп отказался комментировать сообщения о выводе войск из Кувейта и Бахрейна

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о выводе американских сил из Кувейта и Бахрейна.
  • "Я не хочу это комментировать", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о выводе американских сил из Кувейта и Бахрейна.
"Я не хочу это комментировать", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Так он ответил на просьбу журналистки прокомментировать сообщения о том, что США выводят войска из Кувейта и Бахрейна.
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