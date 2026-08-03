Рейтинг@Mail.ru
Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 03.08.2026
Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Трамп заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров.
  • Трамп ранее пригрозил обложить Канаду пошлинами за смог и обвинял канадские власти в осознанном отказе от мер по предотвращению пожаров.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который ранее в июле окутал американские города, при этом подробностей лидер Соединенных Штатов не привел.
Трамп ранее пригрозил, что обложит пошлинами Канаду за смог из-за масштабных лесных пожаров. Он также обвинял власти Канады в осознанном отказе от необходимых мер предотвращения пожаров, которые привели к миллиардам долларов потерь для Америки
"Да", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о том, определился ли он с "наказанием" для Канады за смог от пожаров.
В то же время американский лидер не раскрыл, какое именно наказание ждет Канаду, пообещав лишь, что вскоре об этом станет известно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Трамп объяснил, почему США отменили атаку на Иран
Вчера, 00:54
 
В миреКанадаСШААмерикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала