Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров.
- Трамп ранее пригрозил обложить Канаду пошлинами за смог и обвинял канадские власти в осознанном отказе от мер по предотвращению пожаров.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который ранее в июле окутал американские города, при этом подробностей лидер Соединенных Штатов не привел.
"Да", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о том, определился ли он с "наказанием" для Канады за смог от пожаров.
В то же время американский лидер не раскрыл, какое именно наказание ждет Канаду, пообещав лишь, что вскоре об этом станет известно.