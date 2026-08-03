Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп утверждает, что определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров.

Трамп ранее пригрозил обложить Канаду пошлинами за смог и обвинял канадские власти в осознанном отказе от мер по предотвращению пожаров.

НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который ранее в июле окутал американские города, при этом подробностей лидер Соединенных Штатов не привел.

Трамп ранее пригрозил, что обложит пошлинами Канаду за смог из-за масштабных лесных пожаров. Он также обвинял власти Канады в осознанном отказе от необходимых мер предотвращения пожаров, которые привели к миллиардам долларов потерь для Америки

"Да", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о том, определился ли он с "наказанием" для Канады за смог от пожаров.