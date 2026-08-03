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Трамп объяснил, почему США отменили атаку на Иран - РИА Новости, 03.08.2026
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00:54 03.08.2026 (обновлено: 01:12 03.08.2026)
Трамп объяснил, почему США отменили атаку на Иран

Трамп: США отменили атаку на Иран в том числе по просьбе Тегерана

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отменили запланированную на выходные атаку на Иран по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирана.
  • Президент Дональд Трамп заявил, что США готовы вернуться к бомбежкам в любой момент.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. США отменили запланированную на выходные атаку на Иран в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы вернуться к бомбежкам в любой момент, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Меня попросили (отменить удары по Ирану - ред.) Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран... Мы готовы начать в любой момент, когда захотим", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
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При этом президент США заявил, что отмененная атака "стала бы, безусловно, крупнейшей со времен Второй мировой войны".
"Предпочел бы я заключить сделку? Я не стремлюсь убивать людей. Погибает много людей, и мы этого не хотим", - констатировал он.
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В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
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