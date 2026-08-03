Трамп объяснил, почему США отменили атаку на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отменили запланированную на выходные атаку на Иран по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирана.
- Президент Дональд Трамп заявил, что США готовы вернуться к бомбежкам в любой момент.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. США отменили запланированную на выходные атаку на Иран в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы вернуться к бомбежкам в любой момент, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Меня попросили (отменить удары по Ирану - ред.) Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран... Мы готовы начать в любой момент, когда захотим", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
При этом президент США заявил, что отмененная атака "стала бы, безусловно, крупнейшей со времен Второй мировой войны".
"Предпочел бы я заключить сделку? Я не стремлюсь убивать людей. Погибает много людей, и мы этого не хотим", - констатировал он.