Трамп объяснил, почему США отменили атаку на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ США отменили запланированную на выходные атаку на Иран по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирана.

Президент Дональд Трамп заявил, что США готовы вернуться к бомбежкам в любой момент.

НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. США отменили запланированную на выходные атаку на Иран в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы вернуться к бомбежкам в любой момент, утверждает американский президент Дональд Трамп.

"Меня попросили (отменить удары по Ирану - ред.) Саудовская Аравия , ОАЭ, Катар и Иран... Мы готовы начать в любой момент, когда захотим", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

При этом президент США заявил, что отмененная атака "стала бы, безусловно, крупнейшей со времен Второй мировой войны".