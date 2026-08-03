Трамп пообещал сделку по денуклеаризации Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении сделки по денуклеаризации Ирана.
- По словам Трампа, сначала будет сделка по Ормузскому проливу, а затем — соглашение по ядерному вопросу.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка по денуклеаризации Ирана будет достигнута.
"Думаю, есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерному (вопросу - ред), или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.