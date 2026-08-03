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Трамп пообещал сделку по денуклеаризации Ирана - РИА Новости, 03.08.2026
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00:54 03.08.2026
Трамп пообещал сделку по денуклеаризации Ирана

Трамп заявил, что США хотят достичь сделки по денуклеаризации Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении сделки по денуклеаризации Ирана.
  • По словам Трампа, сначала будет сделка по Ормузскому проливу, а затем — соглашение по ядерному вопросу.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка по денуклеаризации Ирана будет достигнута.
"Думаю, есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерному (вопросу - ред), или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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В миреСШАИранОрмузский проливДональд Трамп
 
 
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