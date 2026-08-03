Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России

Поведение президента США в украинском конфликте — лучший индикатор успехов России на фронте и в тылу. Дональд Трамп — бизнесмен, его действия всегда определяются возможностью получить для себя лично и для Штатов быструю прибыль. Судя по изощренным издевательствам, которым американский лидер снова начал подвергать Зеленского и Европу, иллюзий в их победе над русскими у США не осталось.

Главное издевательство, конечно, — это история с технологиями производства ракет Patriot. Лицензию на их производство Трамп обещал передать Зеленскому во время саммита НАТО . В ходе визита в Вашингтон Зеленский об этих ракетах напомнил и дал намек: мол, поскорее бы. На что хозяин Белого дома не ответил ни да ни нет.

Впрочем, долгожданный ответ Зеленский все же получил, когда вернулся с пустыми руками в Киев. Президент США дал понять, что лицензию на производство "пэтриотов" вообще никто не получит, потому что разрешать утечку великих американских технологий из Америки — не по-хозяйски.

Никто — читай: не только Украина, но и Европа, и другие спонсирующие киевский режим союзники США по НАТО и вне НАТО, которые могли бы потом передать американские технологии Киеву.

Впрочем, для Зеленского вопрос не в технологиях, а в самих ракетах. Лицензия — это символический жест. Чтобы наладить производство ракет по американской лицензии (в которое, кстати, в любой момент может прилететь "Орешник"), Украине нужно несколько лет. Непонятно, что к тому времени останется от самой Украины. А ПВО у украинских военных не работает уже сейчас, и нечем радовать себя при обстрелах жилых кварталов Донецка и Белгорода.

Поэтому на встрече в Белом доме Зеленский просил у Трампа не лицензию, а 300 ракет-перехватчиков, чтобы было чем отбиться от российских ударов в зимние месяцы. Судя по сливам в прессу, Трамп отказал. И пожелал народу Украины счастливого Рождества.

Киев теперь истерит и требует от мира ракеты. Европа бы и рада помочь, да потребного количества ракет в нужные сроки она поставить не может. Вся надежда на США, но Вашингтон жмется и, похоже, спасать киевский режим хочет не больше Владимира Путина.

Чтобы избежать давления по поводу поддержки Украины вообще и Patriot в частности, Дональд Трамп — в своем фирменном стиле — сам пошел в наступление. Киеву он припомнил давно и надежно забытое соглашение о передаче США украинских месторождений редкоземельных металлов. Штаты с той сделки до сих пор не получили ни цента, потому что украинцы все свои соглашения подписывают с целью обмануть того, кто им доверился.

Теперь на нытье по поводу ракет Белый дом всегда может ответить: а где 300 миллиардов долларов, которые Зеленский обещал американцам от сделки? И Зеленский при всем желании им столько не даст, потому что имел место обычный украинский разводняк. Нет в украинских недрах редкоземельных металлов на подобные суммы.

С Европой Трамп поступил еще проще. На поверхность снова всплыл остров Гренландия. Президент США заявил в интервью, что до конца его президентского срока Гренландия станет американской, и даже заключил пари с ведущим подкаста, что он так или иначе "отожмет" у Дании самый большой остров мира.

Выиграет он пари или проиграет — другая тема. Сейчас важнее тактическая цель: еще на этапе набора воздуха в грудь заткнуть рот европейцам по теме поддержки себя любимых и Украины, напомнив, что Трамп — не их. У Штатов свои интересы, другим странам они давать ничего не обязаны, а если захотят, то могут и отобрать.

Гренландия — хороший повод напомнить, что Трамп уж тем более и не наш. Все, что он делает, он делает к своей выгоде. А если какие-то его действия выгодны и России, то это называется сопутствующим ущербом.

Если у Штатов есть возможность обобрать слабого, который выглядит легкой добычей, то почему бы и нет? Такой легкой добычей выглядел Иран с его нефтью, сейчас выглядит Дания с ее Гренландией. Европейцы последние месяцы пытались внушить Трампу, что и Россия — легкая добыча. Мол, они за счет нашествия дронов добились для Киева перелома в войне, оставили россиян без бензина, так что Украина "уже победила". Поэтому блудному американскому отцу имеет смысл вернуться в проект и вложиться в окончательное поражение России, чтобы получить свою щедрую долю от раздела неисчерпаемых российских ресурсов.

Война на истощение и заданные президентом Путиным рамки специальной военной операции — тот случай, когда успех не выражается в ярких визуальных образах и потому неочевиден. Это команда "95-го квартала" все время продуцирует яркие образы в попытках симулировать свою победу и застилает глаза всем информационной пургой. Реальность за этой пургой разглядеть бывает непросто.