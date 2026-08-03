Краткий пересказ от РИА ИИ Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле, подорожав на 334% на американской бирже.

Среди промышленных товаров наибольший рост стоимости показали карбамид и стирол — на 18,6%.

Апельсиновый сок стал самым подешевевшим товаром в июле, потеряв в цене 14,8%.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.

Так, яйца на американской бирже подорожали за прошедший месяц на 334%. Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес - мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница с ростом на 10,4%.

Среди промышленных товаров самый быстрый рост стоимости в мире показали карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и стирол, нужный для получения синтетических каучуков и пластика, - на 18,6%. Необходимые в производстве упаковки полипропилен и полиэтилен выросли в цене на 13,6% и 11,6% соответственно.

Самыми подорожавшими энергетическими товарами стали нефть мар ки Ur als - на 50,5% за последний месяц, газ в Великобритании - на 44% и в Европе - на 39%.