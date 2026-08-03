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Назван самый подорожавший товар в мире в июле - РИА Новости, 03.08.2026
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11:29 03.08.2026
Назван самый подорожавший товар в мире в июле

Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Куриные яйца. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле, подорожав на 334% на американской бирже.
  • Среди промышленных товаров наибольший рост стоимости показали карбамид и стирол — на 18,6%.
  • Апельсиновый сок стал самым подешевевшим товаром в июле, потеряв в цене 14,8%.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, яйца на американской бирже подорожали за прошедший месяц на 334%. Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес - мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница с ростом на 10,4%.
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Среди промышленных товаров самый быстрый рост стоимости в мире показали карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и стирол, нужный для получения синтетических каучуков и пластика, - на 18,6%. Необходимые в производстве упаковки полипропилен и полиэтилен выросли в цене на 13,6% и 11,6% соответственно.
Самыми подорожавшими энергетическими товарами стали нефть марки Urals - на 50,5% за последний месяц, газ в Великобритании - на 44% и в Европе - на 39%.
В то же время сильнее всего подешевели в июле апельсиновый сок - на 14,8%, литий - на 10,6% и чай на индийском рынке - на 9,7%.
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