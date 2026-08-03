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Торги Москвы начали проводить на новой площадке - РИА Новости, 03.08.2026
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11:07 03.08.2026
Торги Москвы начали проводить на новой площадке

Столица начала проводить городской аукцион на новой площадке "Торги Москвы"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С 1 августа в столице заработала новая площадка для публикации недвижимости, реализуемой городом на торгах, — сайт "Торги Москвы", рассказал руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
В течение трех месяцев посмотреть актуальные лоты можно будет как на ней, так и на столичном Инвестиционном портале. Начиная с ноября новый сайт станет основной витриной предложений города.
Пуртов добавил, что Москва проводит электронные земельно-имущественные торги с 2014 года. В настоящее время процедура полностью переведена в цифровой формат: участник может выбрать лот не выходя из дома и после победы в онлайн-аукционе заключить договор, заверив его электронной подписью.
"Традиционно витриной для объектов, выставляемых на аукционы, выступал столичный Инвестиционный портал. С 1 августа заработал новый ресурс — “Торги Москвы”. До ноября этого года сведения об объектах будут одновременно доступны на обоих ресурсах, что обеспечит пользователям плавный переход", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Он сообщил, что с развитием нового сайта будут расширяться его функции. Например, на нем будут доступны дополнительные инструменты поиска и фильтрации, а также другие опции, которые сделают подбор подходящего объекта быстрее и удобнее. Кроме того, сохраняются все действующие возможности: пользователи могут ознакомиться с документацией, фотографиями, условиями и способом реализации объектов, совершить 3D-тур и записаться на осмотр.
При этом на Инвестпортале по-прежнему будут доступны цифровые сервисы для предпринимателей. Например, инвесткарта, которая позволяет подобрать площадку для локализации производства или ведения бизнеса и оценить ее инвестиционную привлекательность на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры. Также на портале можно ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом.
Чтобы перенести данные аккаунта действующих пользователей Инвестиционного портала на новую платформу, нужно авторизоваться на сайте torgi.mos.ru через учетную запись investmoscow. Синхронизация занимает от одной до 30 минут.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
 
МоскваКирилл ПуртовНедвижимостьТорги
 
 
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