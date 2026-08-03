Торги Москвы начали проводить на новой площадке

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С 1 августа в столице заработала новая площадка для публикации недвижимости, реализуемой городом на торгах, — сайт "Торги Москвы", рассказал руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В течение трех месяцев посмотреть актуальные лоты можно будет как на ней, так и на столичном Инвестиционном портале. Начиная с ноября новый сайт станет основной витриной предложений города.

Пуртов добавил, что Москва проводит электронные земельно-имущественные торги с 2014 года. В настоящее время процедура полностью переведена в цифровой формат: участник может выбрать лот не выходя из дома и после победы в онлайн-аукционе заключить договор, заверив его электронной подписью.

"Традиционно витриной для объектов, выставляемых на аукционы, выступал столичный Инвестиционный портал. С 1 августа заработал новый ресурс — “Торги Москвы”. До ноября этого года сведения об объектах будут одновременно доступны на обоих ресурсах, что обеспечит пользователям плавный переход", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Он сообщил, что с развитием нового сайта будут расширяться его функции. Например, на нем будут доступны дополнительные инструменты поиска и фильтрации, а также другие опции, которые сделают подбор подходящего объекта быстрее и удобнее. Кроме того, сохраняются все действующие возможности: пользователи могут ознакомиться с документацией, фотографиями, условиями и способом реализации объектов, совершить 3D-тур и записаться на осмотр.

При этом на Инвестпортале по-прежнему будут доступны цифровые сервисы для предпринимателей. Например, инвесткарта, которая позволяет подобрать площадку для локализации производства или ведения бизнеса и оценить ее инвестиционную привлекательность на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры. Также на портале можно ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом.

Чтобы перенести данные аккаунта действующих пользователей Инвестиционного портала на новую платформу, нужно авторизоваться на сайте torgi.mos.ru через учетную запись investmoscow. Синхронизация занимает от одной до 30 минут.