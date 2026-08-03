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Ветеранам СВО в Томской области выдали 26 рекомендаций на открытие дела - РИА Новости, 03.08.2026
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19:38 03.08.2026
Ветеранам СВО в Томской области выдали 26 рекомендаций на открытие дела

Ветеранам СВО в Томской области выдали 26 рекомендаций на открытие своего дела

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверения ветерана боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Государственный фонд "Защитники Отечества" в Томской области выдал 26 рекомендаций на заключение социального контракта для открытия своего дела участникам СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
Девять ветеранов из Томска, Асиновского, Бакчарского и Первомайского районов уже подписали документы и приступили к реализации проектов.
Первым шагом к заключению соцконтракта для такой категории является получение рекомендаций в фонде "Защитники Отечества". Затем нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения своего района, составить и защитить бизнес-план, пройти обязательное тестирование.
Заключить такой контракт могут ветераны боевых действий, которые принимали участие в специальной военной операции, а также их супруги, если боец признан инвалидом I или II группы. Если он отказывается от соцконтракта, то право на его заключение передается его жене, признанной безработной или ищущей работу.
"Каждый шаг к новой профессиональной жизни ветерана для нас особенно важен. Социальный контракт это реальный шанс воплотить свои идеи: открыть собственное дело, освоить востребованную профессию, стать надежной опорой для семьи. Мы уже видим, как первые инициативы обретают форму — фермерские хозяйства, мастерские и другие проекты начинают развиваться", — отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Томской области Ирина Муравьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в этом заключается главная цель работы: не просто поддержать, а помочь ветеранам раскрыть потенциал и уверенно двигаться вперед.
Данная мера в регионе предоставляются в рамках национального проекта "Семья".
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